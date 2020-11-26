26 ноября в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 28 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня мы все, наконец, узнаем, кто получит заветное звание. Но прежде участницы отправятся с инспекцией в гости к последней маме — переводчице Наталье. Женщина воспитывает 7-летнего сына, которому практически ничего не запрещает: мальчик ест вредные продукты, сам гуляет на улице и даже умеет зарабатывать деньги! Но что по этому поводу скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

26-летняя Наталия воспитывает 7-летнего сына. Девушка работает турецким переводчиком и живет на две страны, поэтому сыну с детства прививает самостоятельность. Мальчик сам гуляет на улице, умеет приготовить себе еду, постирать и даже сам зарабатывает деньги! Наталия уверена, что так ее сын станет настоящим мужчиной. Согласятся ли с этим соперницы?

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В 28 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Не много ли свободы дает Наталия своему 7-летнему сыну?

Какую трагическую историю из своей жизни расскажет мама-переводчик?

Почему некоторые участницы не проникнутся историей Натальи?

Кто получит звание супермамы, и почему Дмитрий Карпачев ради одной из участниц впервые изменит правила реалити?

Video: «Супермама» 2 сезон 28 выпуск от 26.11.2020: Чем будет удивлять мама-переводчик Наталия? Супермама 2 сезон 28 выпуск: Чем будет удивлять мама-переводчик Наталия? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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