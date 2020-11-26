«Супермама» 2 сезон 28 випуск: Невже Наталя залишає сина у знайомих заради власного комфорту?

Сьогодні, 26 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 28 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває. Останньою учасниць приймала мама-перекладачка Наталія, яка виховує 7-річного сина самостійним чоловіком. Хлопчик у своєму віці може гуляти на вулиці сам, а також уміє заробляти гроші. Та чи не зарано він зіткнувся з дорослим життям?

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26-річна Наталія виховує 7-річного сина. Дівчина працює турецьким перекладачем і живе на дві країни, тому синові з дитинства прищеплює самостійність. Хлопчик сам гуляє на вулиці, уміє приготувати собі їжу, прати і навіть сам заробляє гроші! Наталія впевнена, що так її син стане справжнім чоловіком. Ну, а що про це скажуть суперниці?

Учасниці вирішили відразу ж почати з ревізії кухні. Однак вони були дуже здивовані, коли побачили, що на полицях і в холодильнику — ідеальна чистота. Оскільки конкуренткам не було до чого причепитися, Наталя вирішила докладніше розповісти про методи виховання. Так, мама-перекладачка розказала, що спокійно відпускає свого сина гуляти на вулицю або залишає самого вдома. До того ж Сашко допомагає по господарству: він може помити підлогу, попрати, і за це Наталя платить йому гроші. Вона вважає, що таким чином привчає сина до роботи.

Також Наталія розповіла, що вперше залишила сина, коли йому було 3 роки, а вона мусила поїхати на заробітки до Туреччини. На час відсутності мама-перекладачка залишає Сашка у знайомих. Однак екстрасенс Рубіна вважає, що це безвідповідально, адже з ним у цей час може статися все що завгодно.

Після цього учасниці поцікавилися, чому у вихованні сина не бере участі батько Саші. Наталя розповіла, що з майбутнім чоловіком почала жити після того, як загинув її батько, а мама захворіла. Незабаром Наталя завагітніла. Однак після народження Сашка чоловік змінився: в сім’ї почалися скандали. Він дозволяв собі піднімати на неї руку. Після чергового скандалу Наталія твердо вирішила, що рано чи пізно піде від нього. Однак не всі учасниці перейнялися історією мами-перекладачки. Так, мама-екстрасенс Рубіна вважає, що Наталя — егоїстка, адже залишила сина на чужих людей.

А як учасниці відреагують на історію знайомства Наталії з Ерканом — нинішнім молодим чоловіком матусі? І які поради жінка почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 28 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

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