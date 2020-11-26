«Супермама» 2 сезон 28 выпуск: Неужели Наталья оставляет сына у знакомых ради собственного комфорта?

Сегодня, 26 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 28 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей продолжается. Последней участниц принимала мама-переводчик Наталья, которая воспитывает 7-летнего сына самостоятельным мужчиной. Мальчик в своем возрасте может гулять на улице сам, а также умеет зарабатывать деньги. Но не рано ли он столкнулся со взрослой жизнью?

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 27 выпуск: Неужели Юля придумала болезнь сына?

26-летняя Наталья воспитывает 7-летнего сына. Девушка работает турецким переводчиком и живет на две страны, поэтому сыну с детства прививает самостоятельность. Мальчик сам гуляет на улице, умеет приготовить себе еду, постирать и даже сам зарабатывает деньги! Наталья уверена, что так ее сын станет настоящим мужчиной. Ну, а что по этому поводу скажут соперницы?

Участницы решили сразу же начать с ревизии кухни. Однако они были очень удивлены, когда увидели, что на полках и в холодильнике — идеальная чистота. Поскольку конкуренткам не было к чему придраться, Наталья решила подробнее рассказать о методах воспитания. Так, мама-переводчик поведала, что спокойно отпускает своего сына гулять на улицу или оставляет дома. К тому же Саша помогает по дому: он может помыть полы, постирать, и за это Наталья платит ему деньги. Она считает, что таким образом приучает сына к работе.

Также Наталья рассказала, что впервые оставила сына, когда ему было 3 года, а она была вынуждена уехать на заработки в Турцию. На время отсутствия мама-переводчик оставляет Сашу у знакомых. Однако экстрасенс Рубина считает, что это безответственно, ведь с ним в это время может произойти все что угодно.

После этого участницы поинтересовались, почему в воспитании сына не принимает участия отец Саши. Наталья рассказала, что с будущим мужем начала жить после того, как погиб ее отец, а мама заболела. Вскоре Наташа забеременела. Однако после рождения Саши мужчина изменился: в семье начались скандалы. Молодой человек позволял себе поднимать на нее руку. После очередного скандала Наталья твердо решила, что рано или поздно уйдет от него. Однако не все участницы прониклись историей мамы-переводчицы. Так, мама-экстрасенс Рубина считает, что Наталья — эгоистка, ведь оставила сына на чужих людей.

А как участницы отреагируют на историю знакомства Натальи с Эрканом — нынешним ее мужчиной? И какие советы женщина услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 28 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Читайте нас также в Viber и Telegram.