25 листопада о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 27 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. І сьогодні вони вирушать у гості до інтелігентної мами Юлії, яка виховує 7-річного сина. Усе життя жінки крутиться навколо хлопчика, адже він страждає на лактазну недостатність. Саме тому Юля розробила особливу систему харчування, за якою її син їсть що три години. Та чи не перегинає вона палицю? І що про це скаже ведучий проєкту та експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Детальніше читайте в матеріалі.

Юлія виховує 7-річного сина Сашка. Головна робота в її житті — бути мамою, і вона цьому дуже рада. Весь свій час і увагу жінка віддає дитині, її здоров’ю та розвитку. Хлопчик відвідує багато секцій і додаткових занять, щоб бути всебічно розвиненим і знайти своє покликання. Мама впевнена, що вона все робить правильно. Чи так це насправді — готовий прокоментувати експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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У 27 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому учасниці вважають, що Юля вигадала хворобу сина?

Як відреагують суперниці на заборону провести інспекцію у квартирі інтелігентної мами?

Хто з конкуренток вважає, що Юлії потрібно зайнятися собою і стати самостійною?

Чому інтелігентна мама зовсім не інтелігентно вижене суперниць із квартири?

Video: «Супермама» 2 сезон 27 випуск від 25.11.2020: Чому інтелігентна мама Юля вижене суперниць з квартири? Супермама 2 сезон 27 випуск: Чому інтелігентна мама Юля вижене суперниць з квартири? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

Video: «Супермама» 2 сезон 27 випуск від 25.11.2020: Чому інтелігентна мама Юля вижене суперниць з квартири? Супермама 2 сезон 27 випуск: Чому інтелігентна мама Юля вижене суперниць з квартири? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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