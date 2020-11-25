25 ноября в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 27 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию конкуренток. И сегодня они отправятся в гости к интеллигентной маме Юлии, которая воспитывает 7-летнего сына. Вся жизнь женщины крутится вокруг мальчика, ведь он страдает от лактазной недостаточностью. Именно поэтому Юля разработала особую систему питания, по которой ее сын ест каждые три часа. Но не перегибает ли она палку? И что по этому поводу скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Подробнее читайте в материале.

Юлия воспитывает 7-летнего сына Сашу. Главная работа в ее жизни — быть мамой, и она этому очень рада. Все свое время и внимание девушка посвящает ребенку, его здоровью и развитию. Мальчик посещает множество секций и дополнительных занятий, чтобы быть всесторонне развитым и найти свое призвание. Мама уверена, что она все делает правильно. Так ли это — готов прокомментировать эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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В 27 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницы считают, что Юля придумала болезнь сына?

Как отреагируют соперницы на запрет провести инспекцию в квартире интеллигентной мамы?

Кто из конкуренток считает, что Юлии нужно заняться собой и стать самостоятельной?

Почему интеллигентная мама совсем не интеллигентно выгонит соперниц из квартиры?

Video: «Супермама» 2 сезон 27 выпуск от 25.11.2020: Почему интеллигентная мама Юля выгонит соперниц из квартиры? Супермама 2 сезон 27 выпуск: Почему интеллигентная мама Юля выгонит соперниц из квартиры? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

Video: «Супермама» 2 сезон 27 выпуск от 25.11.2020: Почему интеллигентная мама Юля выгонит соперниц из квартиры? Супермама 2 сезон 27 выпуск: Почему интеллигентная мама Юля выгонит соперниц из квартиры? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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