«Супермама» 2 сезон 26 випуск від 24.11.2020: Невже мама-екстрасенс Рубіна Цибульська не займається вихованням свого сина?
24 листопада о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 26 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. І сьогодні вони вирушать у гості до мами-екстрасенса Рубіни, яка виховує 12-річного сина на ім’я Король. Але чи так багато уваги приділяє хлопчикові Рубіна? І чому ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов висловив думку про те, що єдина проблема у Короля — це його мама? Детальніше читайте в матеріалі.
Героїні реаліті вирушають у гості до мами-екстрасенса, учасниці проєктів «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ — Рубіни Цибульської. Разом із чоловіком вона виховує 12-річного сина. Батьки ні в чому не відмовляють хлопчикові і намагаються створити всі умови для його ідеального майбутнього. У їхній родині майже немає заборон і жорстких правил. Та чи не страждає від цього дисципліна — готові перевірити учасниці реаліті і Дмитро Карпачов.
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У 26 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:
- Як учасниці поставляться до методу спілкування Рубіни зі своїм сином?
- Чому конкурентки вважають, що Король страждає від гіперопіки мами?
- Як матусі відреагують на рід занять Рубіни?
- Чому Дмитро Карпачов дорікне Рубіні, що вона ― єдина проблема її сина?
Video: «Супермама» 2 сезон 26 випуск від 24.11.2020: Невже мама-екстрасенс Рубіна Цибульська не займається вихованням свого сина?
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