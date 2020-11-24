24 листопада о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 26 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію конкуренток. І сьогодні вони вирушать у гості до мами-екстрасенса Рубіни, яка виховує 12-річного сина на ім’я Король. Але чи так багато уваги приділяє хлопчикові Рубіна? І чому ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов висловив думку про те, що єдина проблема у Короля — це його мама? Детальніше читайте в матеріалі.

Героїні реаліті вирушають у гості до мами-екстрасенса, учасниці проєктів «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ — Рубіни Цибульської. Разом із чоловіком вона виховує 12-річного сина. Батьки ні в чому не відмовляють хлопчикові і намагаються створити всі умови для його ідеального майбутнього. У їхній родині майже немає заборон і жорстких правил. Та чи не страждає від цього дисципліна — готові перевірити учасниці реаліті і Дмитро Карпачов.

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У 26 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці поставляться до методу спілкування Рубіни зі своїм сином?

Чому конкурентки вважають, що Король страждає від гіперопіки мами?

Як матусі відреагують на рід занять Рубіни?

Чому Дмитро Карпачов дорікне Рубіні, що вона ― єдина проблема її сина?

Video: «Супермама» 2 сезон 26 випуск від 24.11.2020: Невже мама-екстрасенс Рубіна Цибульська не займається вихованням свого сина? Супермама 2 сезон 26 випуск: Невже мама-екстрасенс Рубіна Цибульська не займається вихованням свого сина? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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