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«Супермама» 2 сезон 26 выпуск от 24.11.2020: Неужели мама-экстрасенс Рубина Цыбульская не занимается воспитанием своего сына?

24.11.2020

24 ноября в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 26 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию конкуренток. И сегодня они отправятся в гости к маме-экстрасенсу Рубине, которая воспитывает 12-летнего сына по имени Король. Но так ли много времени уделяет мальчику Рубина?  И почему ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев высказал мнение о том, что единственная проблема у Короля — это его мама? Подробнее читайте в материале.   

супермама

Героини реалити отправляются в гости к маме-экстрасенсу, участнице проектов «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ — Рубине Цыбульской. Вместе с мужем она воспитывает 12-летнего сына. Родители ни в чем не отказывают мальчику и пытаются создать все условия для его идеального будущего. В их семье почти нет запретов и жестких правил. Не страдает ли от этого дисциплина — готовы проверить участницы реалити и Дмитрий Карпачев. 

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В 26 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Как участницы отнесутся к методу общения Рубины со своим сыном?
  • Почему конкурентки считают, что Король страдает от гиперопеки мамы?
  • Как мамочки отреагируют на род занятий Рубины?
  • Почему Дмитрий Карпачев упрекнет Рубину в том, что она — единственная проблема ее сына?

Video: «Супермама» 2 сезон 26 выпуск от 24.11.2020: Неужели мама-экстрасенс Рубина Цыбульская не занимается воспитанием своего сына?

Супермама 2 сезон 26 выпуск: Неужели мама-экстрасенс Рубина Цыбульская не занимается воспитанием своего сына? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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