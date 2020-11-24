«Супермама» 2 сезон 26 випуск: Невже Рубіна Цибульська не зважає на думку власного сина?

Сьогодні, 24 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 26 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває. Другою двері свого дому відчинила мама-екстрасенс, яка виховує 12-річного сина. Чи таке вже їхнє життя безхмарне? Чому конкуренткам здалося, що Рубіна не зважає на думку сина і не дозволяє йому проявляти самостійність? Детальніше читайте в матеріалі.

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Героїні реаліті відвідали маму-екстрасенса, учасницю проєктів «Битва екстрасенсів» і «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ — Рубіну Цибульську. Разом із чоловіком вона виховує 12-річного сина. Батьки ні в чому не відмовляють хлопчикові і намагаються створити всі умови для його ідеального майбутнього. У їхній родині майже немає заборон і жорстких правил. Та чи не страждає від цього дисципліна — готові перевірити учасниці реаліті.

Рубіна зустріла суперниць разом із сином. Господиня вирішила познайомити конкуренток із національною стравою — нікомою, яку вони приготували вдвох. Однак учасницям здалося, що хлопець ніколи раніше цього не робив. До того ж вони помітили, що Рубіна постійно називає свого сина «малюк». На думку мами-перекладачки, так не можна ставитися до дитини, особливо в 12 років! До того ж суперницям здалося, що Рубіна занадто сильно опікується Королем. Вона не дозволяє йому самостійно гуляти на вулиці або сходити до магазину. Проте мама-екстрасенс вважає, що це нормально. Жінка боїться, що хтось може нашкодити її синові.

Щоб перевести тему, Рубіна вирішила детальніше розказати про свої методи виховання. Так, мама-екстрасенс розповіла, що їй складно відмовити синові. Наприклад, на день народження Короля вона подарувала йому зубну щітку вартістю 8 тисяч гривень, а також запросила в гості відомих ютуберів — Magic Five, 30 хвилин виступу яких коштує 700 доларів! Учасниці були шоковані таким бюджетом, але Рубіна вважає, що це цілком нормально.

Також суперниці були трохи здивовані, коли дізналися, що Король у майбутньому хоче стати психіатром. На їхню думку, хлопчик у 12 років не може самостійно вибрати таку складну професію. Вони порадили Рубіні не тиснути на сина і дозволити йому проявляти самостійність.

А що скажуть конкурентки, коли мама-екстрасенс познайомить їх зі своєю діяльністю і проведе один із обрядів? І які поради отримає Рубіна від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 26 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

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