«Супермама» 2 сезон 26 выпуск: Неужели Рубина Цыбульская не считается с мнением собственного сына?

Сегодня, 24 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 26 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей продолжается. Второй двери своего дома открыла мама-экстрасенс, которая воспитывает 12-летнего сына. Так ли безоблачна их жизнь? Почему конкуренткам показалось, что Рубина не считается с мнением сына и не позволяет ему проявлять самостоятельность? Подробнее читайте в материале.

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Героини реалити отправились в гости к маме-экстрасенсу, участнице проектов «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ — Рубине Цыбульской. Вместе с мужем она воспитывает 12-летнего сына. Родители ни в чем не отказывают мальчику и пытаются создать все условия для его идеального будущего. В их семье почти нет запретов и жестких правил. Не страдает ли от этого дисциплина — готовы проверить участницы реалити.

Рубина встретила соперниц вместе с сыном. Хозяйка дома решила познакомить конкуренток с национальным блюдом — никомой, которое они приготовили вдвоем. Однако участницам показалось, что мальчик никогда раньше этого не делал. К тому же они заметили, что Рубина постоянно называет своего сына «малыш». Но по мнению переводчицы Юли, так нельзя относиться к ребенку, особенно в 12 лет! К тому же соперницам показалось, что Рубина слишком сильно опекает Короля. Она не разрешает ему самостоятельно гулять на улице или сходить в магазин. Однако мама-экстрасенс считает, что это нормально. Она боится, что кто-то может навредить ее сыну.

Чтобы перевести тему, Рубина решила более подробно поведать о своих методах воспитания. Так, мама-экстрасенс рассказала, что ей сложно сказать сыну «Нет!». Например, на день рождения Короля она подарила ему зубную щетку стоимостью 8 тысяч гривен, а также пригласила в гости известных ютуберов — Magic Five, 30 минут выступления которых стоит 700 долларов! Конкурентки были шокированы таким бюджетом, но Рубина считает, что это вполне нормально.

Также участницы были немного удивлены, когда узнали, что Король в будущем хочет стать психиатром. По их мнению, мальчик в 12 лет не может самостоятельно выбрать такую сложную профессию. Они посоветовали Рубине не давить на сына и позволить ему проявлять самостоятельность.

Ну, а что скажут конкурентки, когда мама-экстрасенс познакомит их со своей деятельностью и проведет один из обрядов? А также какие советы получит Рубина от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 26 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

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