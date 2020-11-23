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«Супермама» 2 сезон 25 випуск від 23.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама чотирьох синів Ольга?

23.11.2020

Сьогодні, 23 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 25 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Цього тижня в боротьбі за звання найкращої схрестять свої мечі мами справжніх чоловіків: мама чотирьох синів, мама-екстрасенс, мама-інтелігентка і мама-перекладачка. І першою гостей прийматиме мама чотирьох синів Ольга, яка виховує хлопчиків справжніми самостійними чоловіками. Але чи так добре це в неї виходить? І що порадить їй експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

супермама

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня за звання найкращої змагатимуться: мама чотирьох синів Оля, мама-екстрасенс Рубіна, мама-інтелігентка Юля і мама-перекладачка Наталія.

Першою в гості запрошує мама чотирьох синів Ольга. Інструкторка з фітнесу разом із чоловіком виховує хлопчиків справжніми мужчинами! У їхньому домі панує порядок, гармонія і дисципліна. Суперниці вже готові провести власну ревізію і озвучити свої висновки!

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Мама чотирьох синів, мама-екстрасенс, мама-інтелігентка і мама-перекладачка — учасниці нового тижня

У 25 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці відреагують на правила, які діють у домі Ольги?
  • Чому молодший син Ольги вживає нецензурну лексику?
  • Як Ользі вдалося вибудувати довірливі стосунки з синами чоловіка?
  • Чому мама-екстрасенс Рубіна вважає, що Ольга побудувала своє щастя на чужих кістках?

Video: «Супермама» 2 сезон 25 випуск від 23.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама чотирьох синів Ольга?

Супермама 2 сезон 25 випуск: Чим дивуватиме учасниць мама чотирьох синів Ольга? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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