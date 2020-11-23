Сегодня, 23 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 25 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». На этой неделе в борьбе за звание лучшей скрестят свои мечи мамы настоящих мужчин: мама четырех сыновей, мама-экстрасенс, мама-интеллигентка и мама-переводчик. И первой гостей будет принимать мама четырех сыновей Ольга, которая воспитывает мальчиков настоящими самостоятельными мужчинами. Но так ли хорошо у нее это получается? И что посоветует ей эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе за звание лучшей сразятся: мама четырех сыновей Оля, мама-экстрасенс Рубина, мама-интеллигентка Юля и мама-переводчик Наталья.

Первой в гости приглашает мама четырех сыновей Ольга. Инструктор по фитнесу вместе с супругом воспитывает мальчиков настоящими мужчинами! В их доме царит порядок, гармония и дисциплина. Соперницы уже готовы провести собственную ревизию и озвучить свои выводы!

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В 25 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на правила, которые действуют в доме у Ольги?

Почему младший сын Ольги употребляет нецензурную лексику?

Как Ольге удалось выстроить доверительные отношения с сыновьями мужа?

Почему мама-экстрасенс Рубина считает, что Ольга построила свое счастье на чужих костях?

Video: «Супермама» 2 сезон 25 выпуск от 23.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама четырех сыновей Ольга? Супермама 2 сезон 25 выпуск: Чем будет удивлять участниц мама четырех сыновей Ольга? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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