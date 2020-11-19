Сьогодні, 19 листопада, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 24 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої мами цього тижня добігає кінця. Хто його здобуде в 24 випуску шоу?

Уже сьогодні стане відомо, хто здобуде звання супермами цього тижня, але спочатку учасниці побувають у гостях у 24-річної Ілони. Молода і амбітна мама виховує 3-річного сина Ріната. Ілона ― блогерка в Instagram, а також тренерка.

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За 4 місяці учасниця схудла на 30 кг за авторською методикою і тепер допомагає іншим дівчатам! Нещодавно Ілона пішла від чоловіка і почала життя наново. Амбітна мама-тренерка зізнається, що не вважає себе суворою або вимогливою. Ріната балують і купують йому багато іграшок. Чим загрожує така тактика, розповість експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Ведучий: Дмитро Карпачов.

Video: «Супермама» 2 сезон 24 випуск: невже відома тренерка не знає, як виховувати власну дитину? Супермама 2 сезон 24 випуск: Чим дивуватиме учасниць мама-тренерка Ілона? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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