Сегодня, 19 ноября, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 24 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей мамы этой недели подходит к концу. Кто его получит в 24 выпуске шоу?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание супермамы на этой неделе, но прежде участницам предстоит отправиться в гости к 24-летней Илоне. Молодая и амбициозная мама воспитывает 3-летнего сына Рината. Илона ― блогер в Instagram, а также тренер.

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За 4 месяца участница похудела на 30 кг по авторской методике и теперь помогает другим девушкам! Не так давно она ушла от мужа и начала жизнь заново. Амбициозная мама-тренерша признается, что не считает себя строгой или требовательной. Рината балуют и покупают ему много игрушек. Чем может быть опасна такая тактика, расскажет эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Ведущий: Дмитрий Карпачев.

Video: «Супермама» 2 сезон 24 выпуск: неужели известная тренерша не знает, как воспитывать собственного ребенка? Супермама 2 сезон 24 выпуск: Чем будет удивлять участниц мама-тренерша Илона? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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