«Супермама» 2 сезон 22 выпуск: Курсы игры на губной гармошке и необычные имена для детей — чем еще удивляла мама-движ Люда

Сегодня, 17 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 22 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей продолжается. Сегодня соперницы побывали в гостях у мамы-движа Людмилы. Женщина воспитывает своих детей билингвами. Кроме того, она много игрушек мастерит своими руками. Но хватает ли ей времени для себя и счастлива ли Людмила на самом деле? Подробнее читайте в материале.

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33-летняя Людмила вместе с супругом воспитывает 3-летнего сына Адольфа и доченьку Афину, которой полтора года. До рождения детей Люда жила очень активной жизнью, много путешествовала и обучалась новому. И сейчас мама находит для себя новые занятия по интересам, проходит разные курсы и марафоны. К обучению она привлекает и своих детей. Так, Адольф в три с половиной года свободно владеет тремя языками! Хорошо ли развиты другие аспекты жизни деток ― проверяли соперницы и Дмитрий Карпачев.

Первой в гости к Людмиле пришла мама-огонь Таня. Женщина сразу решила начать с ревизии квартиры. И там ей было, где разгуляться. Мама-огонь раскритиковала состояние кухни: грязь, липучка от мух, поломанные шкафчики и отсутствие разнообразия еды. По мнению Татьяны, люди не должны жить в таких условиях. Однако Людмила считает, что такие условия вполне приемлемы.

Чтобы отвлечь Таню от ревизии, Людмила решила познакомить ее, а также участниц, которые как раз присоединились, со своими детьми. Конкуренткам очень понравились детки. Единственное, что их смутило — имена, которые подобрала Люда: Адольф и Афина. Так, спартанская мама высказала мнение о том, что мальчика будут дразнить в школе, однако Люда к этому относится несколько иначе.

Также соперницы раскритиковали те игрушки, которые своими руками смастерила для деток Люда. Участницам показалось, что они выполнены некачественно. Амбициозная мама Илона считает, что такие игрушки лучше купить или делать их качественно.

Чтобы доказать свою разносторонность, мама-движ решила рассказать о том, какие курсы и семинары она прошла или хочет освоить. Среди них: курсы игры на губной гармошке, курсы истории рока и прочее. Однако ни одна из соперниц не оценила такой подход к обучению. Участницы посоветовали Люде нанять няню и заняться полезным делом. Людмила не поняла такую критику и расплакалась.

Но что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев во время личной встречи? Смотрите все подробности в 22 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 22 выпуск: Курсы игры на губной гармошке и необычные имена для детей — чем еще удивляла мама-движ Люда Супермама 2 сезон 22 выпуск: Курсы игры на губной гармошке и необычные имена для детей — чем еще удивляла мама-движ Люда Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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