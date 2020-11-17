Сьогодні, 17 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 22 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває. Сьогодні суперниці побували в гостях у мами-двіжу Людмили. Жінка виховує своїх дітей білінгвами. Крім того, вона багато іграшок майструє своїми руками. Та чи вистачає їй часу для себе і чи щаслива Людмила насправді? Детальніше читайте в матеріалі.

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33-річна Людмила разом із чоловіком виховує 3-річного сина Адольфа і донечку Афіну, якій півтора року. До народження дітей Люда жила дуже активним життям, багато подорожувала і навчалася нового. І зараз мама знаходить для себе нові заняття за інтересами, проходить різні курси і марафони. До навчання вона залучає і своїх дітей. Так, Адольф у три з половиною роки вільно володіє трьома мовами! Та чи добре розвинені інші аспекти життя дітей — перевіряли суперниці і Дмитро Карпачов.

Першою в гості до Людмили прийшла мама-вогонь Таня. Жінка відразу вирішила почати з ревізії квартири. І там їй було де розгулятися. Мама-вогонь розкритикувала стан кухні: бруд, липучка від мух, поламані шафки і відсутність різноманітності їжі. На думку Тетяни, люди не повинні жити в таких умовах. Однак Людмила вважає, що її умови цілком прийнятні.

Щоб відвернути Таню від ревізії, Людмила вирішила познайомити її, а також учасниць, котрі якраз приєдналися, зі своїми дітьми. Конкуренткам дуже сподобалися дітки, єдине, що їх збентежило — імена, які дібрала Люда: Адольф і Афіна. Так, спартанська мама висловила думку про те, що хлопчика будуть дражнити в школі, однак Люда до цього ставиться дещо інакше.

Також суперниці розкритикували й іграшки, які своїми руками змайструвала для діток Люда. Учасницям здалося, що вони виконані неякісно. Амбітна мама Ілона вважає, що такі іграшки краще купити або робити їх якісно.

Щоб довести свою різнобічність, мама-двіж вирішила розповісти про те, які курси і семінари вона пройшла або хоче освоїти. Серед них: курси гри на губній гармоніці, курси історії рок-музики та ін. Однак жодна з суперниць не оцінила такий підхід до навчання. Учасниці порадили Люді найняти няню і зайнятися корисною справою. Проте жінка не зрозуміла такої критики і розплакалася.

А що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов під час особистої зустрічі? Дивіться всі подробиці в 22 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 22 випуск: Курси гри на губній гармоніці і незвичайні імена для дітей — чим ще здивувала мама-двіж Люда Супермама 2 сезон 22 випуск: Курси гри на губній гармошці і незвичайні імена для дітей - чим ще дивувала мама-двіж Люда Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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