«Супермама» 2 сезон 21 випуск: Невже спартанська мама Іра виганяла власного сина з дому?

Сьогодні, 16 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 21 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьбу за звання найкращої починає нова четвірка учасниць: амбітна тренерка, мама-двіж, мама-вогонь і спартанська мама. І першою гостей приймала сувора мама Іра, яка ніколи не сюсюкається зі своїми синами. Вона вважає, що тільки так можна виховати справжніх чоловіків. Детальніше читайте в матеріалі.

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Першою учасниці інспектували 37-річну Ірину. Мама виховує двох дітей — 17-річного Даню і 4-річного Тимофія. Іра зізнається, що вона жорстка мама, не сюсюкається з дітьми і зайвий раз не обіймається, щоб виховати їх справжніми чоловіками! Проте чи хороша це тактика ― вже готові з’ясувати суперниці.

Ірина зустріла своїх гостей в Ірпені, у квартирі своєї мами. Так склалося, що діти спартанської мами зараз живуть із бабусею. Учасниці були дещо здивовані такими новинами, проте Іра вважає, що це нормально, адже зараз вона дуже багато працює і просто не бачить сенсу в тому, щоб їздити ввечері з Києва до Ірпеня.

Також спартанська мама розповіла суперницям, як саме виховує своїх дітей.Зокрема, нещодавно вона викинула самокат молодшого сина. А все тому, що хлопчик гальмував взуттям. Однак учасниці вважають, що таке виховання занадто жорстке. На їхню думку, Іра повинна вчитися домовлятися з дітьми.

У розмові зі старшим сином суперниці дізналися, що Іра дуже сувора з ним. Так, одного разу жінка пригрозила, що змусить його піти в школу в балетній пачці рожевого кольору, якщо він не буде поводитись добре. Учасниці були шоковані таким одкровенням. Однак вони ще більше обурилися, коли 17-річний Данило розповів, що одного разу мама виганяла його з дому.

Не менше строгості Ірина проявляє і до молодшого сина. Так, коли 4-річний Тимофій не захотів вітатися з гостями, вона відразу почала підвищувати голос. Навіть пригрозила прив’язати Тіму до батареї, якщо він не виконає прохання учасниць. Суперницям здалося, що Ірина повинна бути більш ніжною і толерантною зі своїми дітьми. Однак сама спартанська мама вважає, що ласка та обійми можуть сприяти тому, що її сини виростуть слабкими чоловіками.

А що скажуть учасниці, коли познайомляться з нинішнім молодим чоловіком спартанської мами? І що порадить їй експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов під час особистої зустрічі? Дивіться всі подробиці в 21 випуску психологічного реаліті «Супермама» -2!

Video: «Супермама» 2 сезон 21 випуск: Невже спартанська мама Іра виганяла власного сина з дому? Супермама 2 сезон 21 випуск: Невже спартанська мама Іра виганяла власного сина з дому? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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