Сьогодні, 16 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийде 21 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: амбітна тренерка, мама-двіж, мама-вогонь і спартанська мама. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Амбітна тренерка Ілона

Молода амбітна мама Ілона дуже любить свого сина. Вона часто його балує. Жінка зізнається, що їй дуже важко відмовити, тому вона купує практично все, що він попросить.

Мама-двіж Люда

Люда — дуже активна мама в декреті, яка ніколи не сидить на місці, удосконалюючи свої навички на різних курсах і марафонах. До того ж вона робить іграшки для своїх дітей власними руками і розмовляє з ними лише англійською мовою.

Мама-вогонь Таня

Таня шалено любить свого 9-річного сина. Вона оточила його турботою і увагою. Жінка виховує його справжнім чоловіком і впевнена, що вона для дитини — друг.

Спартанська мама Іра

Іра виховує своїх синів без зайвих сентиментів. Жінка зізнається, що дуже рідко обіймає їх і ніколи з ними не сюсюкається.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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