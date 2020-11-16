Сегодня, 16 ноября, в эфир телеканала СТБ выйдет 21 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: амбициозная тренерша, мама-движ, мама-огонь и спартанская мама. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Амбициозная тренерша Илона

Молодая амбициозная мама Илона очень любит своего сына. Она частенько его балует. Женщина признается, что ей очень сложно отказать, поэтому она покупает практически все, что он попросит.

Мама-движ Люда

Люда — очень активная мама в декрете, которая никогда не сидит на месте и совершенствует свои навыки на различных курсах и марафонах. Вдобавок Люда делает игрушки для своих детей собственными руками и разговаривает с ними исключительно на английском языке.

Мама-огонь Таня

Таня безумно любит своего 9-летнего сына. Она окружила его заботой и вниманием. Женщина растит своего сына настоящим мужчиной и уверена, что она для ребенка — друг.

Спартанская мама Ира

Ира воспитывает своих сыновей без лишних сантиментов. Женщина признается, что очень редко обнимает их и никогда с ними не сюсюкается.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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