«Супермама» 2 сезон 21 выпуск: Неужели спартанская мама Ира выгоняла собственного сына из дома?

Сегодня, 16 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 21 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьбу за звание лучшей начинает новая четверка участниц: амбициозная тренерша, мама-движ, мама-огонь и спартанская мама. И первой гостей принимала строгая мама Ира, которая никогда не сюсюкается со своими сыновьями. Она считает, что только так можно воспитать настоящих мужчин. Подробнее читайте в материале.

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Первой участницы инспектировали 37-летнюю Ирину. Мама воспитывает двоих детей — 17-летнего Даню и 4-летнего Тимофея. Ира признается, что она жесткая мама, не сюсюкается с детьми и лишний раз не обнимается, чтобы воспитать их настоящими мужчинами! Хорошая ли это тактика — уже готовы выяснить соперницы.

Ирина встретила гостей в Ирпене, в квартире своей мамы. Так сложилось, что дети спартанской мамы сейчас живут с бабушкой. Участницы были несколько удивлены такими новостями, однако Ира считает, что это нормально. Ведь сейчас она очень много работает и просто не видит смысла в том, чтобы ездить вечером из Киева в Ирпень.

Также спартанская мама рассказала соперницам, как именно она воспитывает своих детей. В частности, недавно она выбросила самокат младшего сына. А все потому, что мальчик тормозил обувью. Однако участницы считают, что такое воспитание слишком жесткое. По их мнению, Ира должна учиться договариваться с детьми.

В разговоре со старшим сыном соперницы узнали, что Ира очень строга с ним. Так, однажды женщина пригрозила, что заставит его пойти в школу в балетной пачке розового цвета, если он не будет вести себя хорошо. Участницы были шокированы таким откровением. Однако они еще больше возмутились, когда 17-летний Даниил рассказал, что однажды мама выгоняла его из дома.

Не меньше строгости Ирина проявляет и к младшему сыну. Так, когда 4-летний Тимофей не захотел здороваться с гостями, она сразу начала повышать голос. Даже пригрозила привязать Тиму к батарее, если он не выполнит просьбу участниц. Конкуренткам показалось, что Ирина должна быть более нежной и толерантной со своими детьми. Однако сама спартанская мама считает, что ласка и объятия могут способствовать тому, что ее сыновья вырастут слабыми мужчинами.

А что скажут участницы, когда познакомятся с нынешним молодым человеком Ирины? И что посоветует ей эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев во время личной встречи? Смотрите все подробности в 21 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 21 выпуск: Неужели спартанская мама Ира выгоняла собственного сына из дома? Супермама 2 сезон 21 выпуск: Неужели спартанская мама Ира выгоняла собственного сына из дома? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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