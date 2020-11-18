Сьогодні, 18 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 23 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Суперниці продовжують боротися за звання найкращої. І сьогодні конкурентки вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-вогню Тетяни, яка виховує 9-річного сина. Жінка хоче, щоб її хлопчик виріс справжнім чоловіком. Та які насправді в неї стосунки з сином? І чому експерт із питань дитячої вікової психології та ведучий проєкту Дмитро Карпачов запідозрить алкогольну залежність в учасниці?

У гості запрошує мама-вогонь Таня ― яскрава учасниця третього сезону реаліті «Холостяк», модель весільних суконь, а також менеджерка з продажів. Увесь вільний час мама присвячує головному чоловікові у своєму житті ― синові Дані. Йому Таня прищеплює якості справжнього джентльмена. Вона впевнена, що виховує суперчоловіка! Чи всі з цим погодяться?

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У 23 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Хто є батьком 9-річного Дані, і чому в Тетяни не склалося особисте життя?

Невже Тетяна вперше спробувала алкоголь у віці 3-х років?

Яку правду мама-вогонь розповість про участь у проєкті «Холостяк»-3?

Чи є в Тані алкогольна залежність?

Video: «Супермама» 2 сезон 23 випуск від 18.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама-вогонь і колишня холостячка Таня? Супермама 2 сезон 23 випуск: Чим дивуватиме учасниць мама-вогонь і колишня холостячка Таня? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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