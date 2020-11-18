Сегодня, 18 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 23 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Соперницы продолжают бороться за звание лучшей. И сегодня конкурентки отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-огня Татьяны, которая воспитывает 9-летнего сына. Женщина хочет, чтобы ее мальчик вырос настоящим мужчиной. Но какие на самом деле у нее отношения с сыном? И почему эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев заподозрит алкогольную зависимость у участницы?

В гости приглашает мама-огонь Таня ― яркая участница третьего сезона реалити «Холостяк», модель свадебных платьев, а также менеджер по продажам. Все свободное время мама посвящает главному мужчине в своей жизни ― сыну Дане. Ему Таня прививает лучшие джентльменские качества. Она уверена, что воспитывает супермужчину! Все ли с этим согласятся?

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В 23 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Кто является отцом 9-летнего Дани, и почему у Татьяны не сложилась личная жизнь?

Неужели Татьяна впервые попробовала алкоголь в возрасте 3-х лет?

Какую правду мама-огонь расскажет об участии в проекте «Холостяк»-3?

Есть ли у Тани алкогольная зависимость?

Video: «Супермама» 2 сезон 23 выпуск от 18.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама-огонь и бывшая холостячка Таня? Супермама 2 сезон 23 выпуск: Чем будет удивлять участниц мама-огонь и бывшая холостячка Таня? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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