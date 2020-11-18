Сьогодні, 18 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 23 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває. Сьогодні суперниці побували в гостях у мами-вогню Тетяни, яка самотужки виховує 9-річного сина. Жінка хоче виростити хлопчика справжнім чоловіком і стверджує, що вона для нього ― найкращий друг. Та що довелося пережити Тетяні і чому вона вважає, що від аб’юзивних стосунків її врятував холостяк Андрій Іскорнєв? Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон 22 випуск: Курси гри на губній гармоніці і незвичайні імена для дітей — чим ще здивувала мама-двіж Люда

У 23 випуску суперниць приймала мама-вогонь Таня ― яскрава учасниця третього сезону реаліті «Холостяк», модель весільних суконь, а також менеджерка з продажів. Увесь вільний час вона присвячує головному чоловікові у своєму житті ― синові Дані. Йому Таня прищеплює найкращі джентльменські якості. Вона впевнена, що виховує суперчоловіка! Але чи так усе ідеально в цій сім’ї? У цьому розберуться учасниці.

Тетяна вирішила піти з козирів і відразу ж запросила суперниць за стіл. Вона запропонувала їм випити, чим трохи шокувала учасниць, адже була тільки 12 година дня. Однак мама-вогонь вважає, що це нормально.

Для того, щоб відвернути увагу суперниць від розмов про алкоголь, Тетяна розповіла про свою роботу і особисте життя. У 18 років вона познайомилася з чоловіком, який був на 21 рік старший за неї. Таня практично відразу ж закохалася, навіть незважаючи на те, що він був одружений і мав двох дітей. Через деякий час вона завагітніла, проте чоловік не збирався розлучатися з дружиною, а згодом навіть не визнав свого сина від Тані. Ба більше, став контролювати кожен її крок, не дозволяв їй спілкуватися з друзями і навіть з рідною матір’ю. Незважаючи на це, Таня не пішла від нього. Сміливості на такий крок вистачило тільки після того, як чоловік побив її, незважаючи на те, що вона була на 7-му місяці вагітності. Тільки після цього Таня розірвала стосунки й вирішила подати заявку на участь у проєкті «Холостяк». Мама-вогонь вважає, що саме романтичне реаліті допомогло їй вийти з нездорових стосунків.

Після відвертої розмови учасниці вирішили поговорити з сином Тані. Хлопчик їм дуже сподобався. Однак їх насторожив той факт, що Даня мріє, щоб його мама перестала пити. Суперниці були шоковані таким одкровенням сина. Однак сама Таня вважає, що нічого поганого в цьому немає. Вона зізналася, що вперше спробувала алкоголь у віці 3-х років і зрозуміла, що це ― невід’ємна частина її життя.

Але що про це скаже експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 23 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 23 випуск: Як холостяк Андрій Іскорнєв урятував маму-вогонь Тетяну від аб’юза Супермама 2 сезон 23 випуск: Як холостяк Андрій Іскорнєв врятував маму-вогонь Тетяну від аб`юза? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.