«Супермама» 2 сезон 23 выпуск: Как холостяк Андрей Искорнев спас маму-огонь Татьяну от абьюза

Сегодня, 18 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 23 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей продолжается. Соперницы побывали в гостях у мамы-огня Татьяны, которая сама воспитывает 9-летнего сына. Женщина хочет вырастить мальчика настоящим мужчиной и утверждает, что она для него ― самый лучший друг. Но что пришлось пережить Татьяне, и почему она считает, что от абьюзивных отношений ее спас холостяк Андрей Искорнев? Подробнее читайте в материале.

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В 23 выпуске соперниц принимала мама-огонь Таня ― яркая участница третьего сезона реалити «Холостяк», модель свадебных платьев, а также менеджер по продажам. Все свободное время она посвящает главному мужчине в своей жизни ― сыну Дане. Ему Таня прививает лучшие джентльменские качества. Она уверена, что воспитывает супермужчину! Но так ли все идеально в этой семье? В этом разберутся участницы.

Татьяна решила пойти с козырей и сразу же пригласила соперниц за стол. Она предложила им выпить, чем немного шокировала участниц, ведь было только 12 часов дня. Однако мама-огонь считает, что это нормально.

Для того, чтобы отвлечь соперниц от разговоров об алкоголе, Татьяна рассказала им о своей работе и личной жизни. В 18 лет она познакомилась с мужчиной, который был на 21 год старше. Таня практически сразу же полюбила его, даже несмотря на то, что он был женат и имел двоих детей. Через некоторое время она забеременела, однако мужчина разводиться с женой не собирался, а впоследствии даже не признал своего сына от Тани. Более того, стал контролировать каждый ее шаг, не разрешал ей общаться не только с друзьями, но и с родной матерью. Несмотря на это, Таня не ушла от него. Смелости на такой шаг хватило только после того, как мужчина избил ее, даже невзирая на то, что она была на 7-м месяце беременности. Только после этого Таня разорвала отношения и решила подать заявку на участие в проекте «Холостяк». Мама-огонь считает, что именно романтическое реалити помогло ей выйти из нездоровых отношений.

После откровенного разговора участницы решили поговорить с сыном Тани. Мальчик им очень понравился. Однако их насторожил тот факт, что Даня мечтает, чтобы его мама перестала пить. Соперницы были шокированы таким откровением сына. Но сама Таня считает, что ничего плохого в этом нет. Она призналась, что впервые попробовала алкоголь в возрасте 3-х лет и поняла, что это ― неотъемлемая часть ее жизни.

Но что по этому поводу скажет эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 23 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 23 выпуск: Как холостяк Андрей Искорнев спас маму-огонь Татьяну от абьюза Супермама 2 сезон 23 выпуск: Как холостяк Андрей Искорнев спас маму-огонь Татьяну от абьюза? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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