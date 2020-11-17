Сьогодні, 17 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 22 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Суперниці продовжують боротися за звання найкращої. І сьогодні конкурентки вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-двіжу Людмили. Жінка вкладає багато сил і часу в розвиток своїх дітей. Її старший син у три роки вже говорить трьома мовами. Проте чи так щасливо живе насправді Людмила? І що порадить їй експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

33-річна Людмила разом із чоловіком виховує двох дітей ― 3-річного Адольфа і донечку Афіну, якій півтора року. До народження дітей Люда жила дуже активним життям, багато подорожувала і навчалася нового. І зараз мама знаходить для себе нові заняття за інтересами, проходить різні курси і марафони. До навчання учасниця проєкту залучає і своїх дітей. Так, Адольф у три з половиною роки вільно володіє трьома мовами! Та чи добре розвинені інші аспекти життя дітей ― готові перевірити суперниці і Дмитро Карпачов.

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У 22 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на вельми незвичайні імена, які Люда дала своїм малюкам?

Чому конкурентки розкритикують хендмейд-іграшки, які мама-двіж робить для своїх дітей?

Хто з суперниць доведе Людмилу до сліз?

Чому учасниці вважають, що Люда лише марнує час на курси і семінари?

Video: «Супермама» 2 сезон 22 випуск від 17.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама-двіж Люда? Супермама 2 сезон 22 випуск: Чим дивуватиме учасниць мама-двіж Люда? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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