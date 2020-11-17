Сегодня, 17 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 22 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Соперницы продолжают бороться за звание лучшей. И сегодня конкурентки отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-движа Людмилы. Женщина вкладывает много сил и времени в развитие своих детей. Ее старший сын в три года уже говорит на трех языках. Но так ли счастливо живет на самом деле Людмила? И что посоветует ей эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

33-летняя Людмила вместе с супругом воспитывает двоих детей ― 3-летнего Адольфа и доченьку Афину, которой полтора года. До рождения детей Люда жила очень активной жизнью, много путешествовала и обучалась новому. И сейчас мама находит для себя новые занятия по интересам, проходит разные курсы и марафоны. К обучению участница проекта привлекает и своих детей. Так, Адольф в три с половиной года свободно владеет тремя языками! Хорошо ли развиты другие аспекты жизни деток ― готовы проверить соперницы и Дмитрий Карпачев.

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В 22 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на весьма необычные имена, которые Люда дала своим малышам?

Почему конкурентки раскритикуют хендмейд-игрушки, которые мама-движ делает для своих детей?

Кто из соперниц доведет Людмилу до слез?

Почему участницы считают, что Люда зря тратит время на курсы и семинары?

Video: «Супермама» 2 сезон 22 выпуск от 17.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама-движ Люда? Супермама 2 сезон 22 выпуск: Чем будет удивлять участниц мама-движ Люда? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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