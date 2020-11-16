Сьогодні, 16 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 21 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць із Києва розпочне боротьбу за звання найкращої. Цього тижня змагатимуться: амбітна тренерка, мама-двіж, мама-вогонь і спартанська мама. І першою гостей прийматиме спартанська мама Іра, яка ніколи не сюсюкається зі своїми синами і майже не обіймає їх. Як прокоментує такі методи виховання експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня в боротьбі за звання найкращої схрестять свої мечі: амбітна тренерка Ілона, мама-двіж Люда, мама-вогонь Таня і спартанська мама Іра.

Першою в гості запрошує 37-річна Ірина. Мама виховує двох дітей — 17-річного Даню і 4-річного Тимофія. Іра зізнається, що вона — жорстка мама, яка не сюсюкається з дітьми і зайвий раз не обіймається. А все для того, щоб виховати їх справжніми чоловіками! Чи хороша це тактика — уже готові з’ясувати суперниці.

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У 21 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому спартанська мама не живе зі своїми дітьми?

За який проступок Іра хотіла відправити свого сина до школи в рожевій пачці?

Як поставляться учасниці до диктатури, яку Іра влаштувала своєму молодшому синові?

Чи почує Іра поради ведучого проєкту Дмитра Карпачова?

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