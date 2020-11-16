Сегодня, 16 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 21 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц из Киева начнет борьбу за звание лучшей. На этой неделе соревнуются: амбициозная тренерша, мама-движ, мама-огонь и спартанская мама. И первой гостей будет принимать спартанская мама Ира, которая никогда не сюсюкается со своими сыновьями и почти не обнимает их. Но как прокомментирует такие методы воспитания эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе в борьбе за звание лучшей скрестят свои мечи: амбициозная тренерша Илона, мама-движ Люда, мама-огонь Таня и спартанская мама Ира.

Первой в гости приглашает 37-летняя Ирина. Мама воспитывает двоих детей — 17-летнего Даню и 4-летнего Тимофея. Ира признается, что она — жесткая мама, которая не сюсюкается с детьми и лишний раз не обнимается. А все для того, чтобы воспитать их настоящими мужчинами! Хорошая ли это тактика — уже готовы выяснить соперницы.

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В 21 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему спартанская мама не живет со своими детьми?

За какой проступок Ира хотела отправить своего сына в школу в розовой пачке?

Как отнесутся участницы с диктатуре, которую Ира устроила своему младшему сыну?

Услышит ли Ира советы ведущего проекта Дмитрия Карпачева?

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