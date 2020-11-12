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«Супермама» 2 сезон 20 випуск від 12.11.2020: Хто і чому вигнав учасниць із дому мами-касирки Ельвіри?

12.11.2020

Сьогодні, 12 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 20 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують боротьбу за звання найкращої. І останньою суперниць прийматиме в гостях мама-касирка Ельвіра, яка вважає, що гроші — не головне в житті. Жінка виховує сина і намагається не піддаватися на його провокації. Та чи так усе добре в її родині, і чому учасниці залишили її квартиру раніше? А також як прокоментує методи виховання мами-касирки експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

супермама

Уже сьогодні стане відомо, хто здобуде звання «супермама» цього тижня, а поки учасниці підуть у гості до 24-річної Ельвіри. Разом із чоловіком дівчина виховує шестирічного сина. Мама-касирка зазначає, що впоратися з ним іноді нелегко, адже в хлопчика вже є своє «Я». Ельвіра намагається не піддаватися на провокації сина, та чи завжди їй це вдається? Вона розповідає, що встигає займатися сином, працювати, готувати і прибирати. Чи все так ідеально насправді — готові перевірити суперниці.

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У 20 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці будуть шоковані умовами життя, які цілком влаштовують Ельвіру?
  • Які проблеми з розвитком побачать суперниці у 6-річного сина мами-касирки?
  • Чому Еля дозволила своєму чоловікові піднімати руку на сина?
  • За що чоловік Ельвіри вигнав учасниць з квартири під час зйомок?

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