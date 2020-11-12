Сегодня, 12 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 20 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают борьбу за звание лучшей. И последней соперниц будет принимать у себя в гостях мама-кассирша Эльвира, которая считает, что деньги — не главное в жизни. Женщина воспитывает сына и старается не поддаваться на его провокации. Но так ли все гладко в ее семье, и почему участницы покинули ее дом намного раньше времени? А также как прокомментирует методы воспитания мамы-кассирши эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» на этой неделе, а пока участницам предстоит отправиться в гости к 24-летней Эльвире. Вместе с супругом девушка воспитывает шестилетнего сына. Мама-кассирша отмечает, что справиться с ним иногда нелегко, ведь у мальчика уже есть свое «Я». Эльвира старается не поддаваться на провокации сына, но всегда ли ей это удается? Она рассказывает, что успевает заниматься сыном, работать, готовить и убирать. Так ли все идеально на самом деле – готовы проверить соперницы.

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В 20 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницы будут шокированы условиями жизни, которые вполне устраивают Эльвиру?

Какие проблемы с развитием увидят соперницы у 6-летнего сына мамы-кассирши?

Почему Эля позволила своему мужчине поднимать руку на собственного сына?

За что муж Эльвиры выгнал участниц из квартиры во время съемок?

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