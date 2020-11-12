«Супермама» 2 сезон 20 випуск: Куріння під час вагітності і насильство над дитиною — як виховує свого сина мама-касирка Еля?

Сьогодні, 12 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Останньою гостей приймала мама-касирка Еля, яка виховує 6-річного сина і вважає, що гроші — не головне. Та чи таке вже хороше малобюджетне щастя, і чому учасниці залишили квартиру Елі передчасно? Детальніше читайте в матеріалі.

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24-річна Ельвіра разом із чоловіком виховує шестирічного сина. Мама-касирка зазначає, що впоратися з ним іноді нелегко, адже у хлопчика вже є своє «Я». Ельвіра намагається не піддаватися на провокації сина, але чи завжди їй це вдається? Вона розповідає, що встигає займатися сином, працювати, готувати і прибирати. Та яке насправді воно — малобюджетне щастя? У цьому вирішили розібратися суперниці, які прийшли в гості до Елі.

Мама-касирка запросила конкуренток до орендованої малосімейної квартири. Учасниці були шоковані тими умовами, у яких проживає Еля зі своєю сім’єю. Брудна підлога, жир на кухні і практично порожній холодильник. «Так жити не можна», — впевнені матусі. Однак Еля запевняє, що її все влаштовує. Жінка розповіла, що їй не потрібно багато грошей і зарплати в 6 тисяч гривень цілком достатньо для комфортного існування.

Щоб відволікти конкуренток від побуту, мама-касирка запропонувала їм познайомитися з сином, котрий якраз гуляв у дворі на дитячому майданчику. Сам. Суперниці трохи здивувалися, чому 6-річний хлопчик грається на вулиці без нагляду. А саме спілкування з Максимом їх засмутило. Хлопчик був дуже відкритим, але його мовлення залишало бажати кращого: він не міг грамотно сформулювати прості речення і сказати, скільки йому років. Ще більше учасниці засмутилися, дізнавшись, що колишній чоловік Елі піднімав на Максима руку. Мама-касирка не стала виправдовуватися. Вона зізналася, що той період був найгіршим у її житті і більше вона нікому не дозволить ображати її дитину.

Нині Еля щаслива з новим чоловіком, від якого… чекає дитину. Учасниці були приголомшені такою новиною. Більше за всіх здивувалася мама-співачка Ксенія. Вона вважає, що це безвідповідально, і не розуміє, чому Еля, будучи вагітною, не кинула курити. Між конкурентками спалахнула сварка, Еля розплакалася, а нинішній чоловік мами-касирки вигнав учасниць із квартири …

Ну, а що порадить Елі експерт із питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі? Дивіться всі подробиці в 20 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 20 випуск: Куріння під час вагітності і насильство над дитиною — як виховує свого сина мама-касирка Еля? Супермама 2 сезон 20 випуск: Куріння під час вагітності і насильство над дитиною - як виховує свого сина мама-касирка Еля? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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