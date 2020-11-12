«Супермама» 2 сезон 20 выпуск: Курение во время беременности и насилие над ребенком — как воспитывает своего сына мама-кассирша Эля?

Сегодня, 12 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Последней гостей принимала мама-кассирша Эля, которая воспитывает 6-летнего сына и считает, что деньги — не главное. Но так ли хорошо малобюджетное счастье, и почему участницы покинули дом Эли раньше времени? Подробнее читайте в материале.

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24-летняя Эльвира вместе с супругом воспитывает шестилетнего сына. Мама-кассирша отмечает, что справиться с ним иногда нелегко, ведь у мальчика уже есть свое «Я». Эльвира старается не поддаваться на провокации сына, но всегда ли ей это удается? Она рассказывает, что успевает заниматься сыном, работать, готовить и убирать. Но какое на самом деле оно — малобюджетное счастье? В этом решили разобраться соперницы, которые пришли в гости к Эле.

Мама-кассирша пригласила конкуренток в съемную малосемейную квартиру. Участницы были шокированы теми условиями, в которых проживает Эля со своей семьей. Грязный пол, жир на кухне и практически пустой холодильник. «Так жить нельзя», — уверены мамочки. Однако Эля считает, что ее все устраивает. Женщина рассказала, что ей не нужно много денег и зарплаты в 6 тысяч гривен вполне достаточно для комфортного существования.

Чтобы отвлечь конкуренток от быта, мама-кассирша предложила им познакомиться с сыном, который как раз гулял во дворе на детской площадке. Сам. Соперницы немного удивились, почему 6-летний мальчик играет на улице без присмотра. А само общение с Максимом их расстроило. Мальчик был очень открытым, но его речь оставляла желать лучшего: он не мог грамотно сформулировать простые предложения и сказать, сколько ему лет. Еще больше участницы огорчились, узнав, что бывший мужчина Эли поднимал на Максима руку. Мама-кассирша не стала оправдываться. Она призналась, что тот период был худшим в ее жизни и больше она никому не позволит обижать ее ребенка.

Сейчас Эля счастлива с новым мужчиной, от которого… ждет ребенка. Участницы были ошеломлены такой новостью. Больше всех удивилась мама-певица Ксения. Она считает, что это безответственно, и не понимает, почему Эля, будучи беременной, не бросила курить. Между конкурентками произошла ссора, Эля расплакалась, а нынешний муж мамы-кассирши выгнал участниц из квартиры…

Ну, а что посоветует Эле эксперт по вопросам детской возрастной психологии во время личной встречи? Смотрите все подробности в 20 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 20 выпуск: Курение во время беременности и насилие над ребенком — как воспитывает своего сына мама-кассирша Эля? Супермама 2 сезон 20 выпуск: Курение во время беременности и насилие над ребенком — как воспитывает своего сына мама-кассирша Эля? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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