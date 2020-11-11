Сьогодні, 11 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 19 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». На цьому тижні боротьбу за заповітне звання продовжують матусі з Дніпра. На третій день конкурентки вирушать у гості до мами-співачки Ксенії, яка горить на роботі, щоб забезпечити майбутнє своєму синові. Та чи є в неї час на те, щоб просто побути з дитиною? І що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

Ксенія — співачка і викладачка вокалу. Разом із чоловіком вона виховує чотирирічного сина Льову. З дитиною багато часу проводить бабуся, адже Ксенія впевнена в якості її виховання. Мама в цей час заробляє на все найкраще для свого сина. Та чи вдається їй зберегти контакт із сім’єю всупереч щільному робочому завантаженню?

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У 19 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому Ксенія не хотіла народжувати дитину і робила все, щоб Льова не з’явився на світ?

Як відреагують учасниці на те, що вихованням Льови займається бабуся?

Чому Лев починає істерику, коли мама одягає концертне вбрання?

Як учасниці відреагують на виступ Ксенії?

Video: «Супермама» 2 сезон 19 випуск від 11.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама-співачка Ксенія? Супермама 2 сезон 19 випуск: Чим дивуватиме учасниць мама-співачка Ксенія? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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