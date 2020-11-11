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«Супермама» 2 сезон 19 випуск від 11.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама-співачка Ксенія?

11.11.2020

Сьогодні, 11 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 19 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». На цьому тижні боротьбу за заповітне звання продовжують матусі з Дніпра. На третій день конкурентки вирушать у гості до мами-співачки Ксенії, яка горить на роботі, щоб забезпечити майбутнє своєму синові. Та чи є в неї час на те, щоб просто побути з дитиною? І що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

супермама

Ксенія — співачка і викладачка вокалу. Разом із чоловіком вона виховує чотирирічного сина Льову. З дитиною багато часу проводить бабуся, адже Ксенія впевнена в якості її виховання. Мама в цей час заробляє на все найкраще для свого сина. Та чи вдається їй зберегти контакт із сім’єю всупереч щільному робочому завантаженню?

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У 19 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Чому Ксенія не хотіла народжувати дитину і робила все, щоб Льова не з’явився на світ?
  • Як відреагують учасниці на те, що вихованням Льови займається бабуся?
  • Чому Лев починає істерику, коли мама одягає концертне вбрання?
  • Як учасниці відреагують на виступ Ксенії?

Video: «Супермама» 2 сезон 19 випуск від 11.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама-співачка Ксенія?

Супермама 2 сезон 19 випуск: Чим дивуватиме учасниць мама-співачка Ксенія? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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