«Супермама» 2 сезон 19 выпуск от 11.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама-певица Ксения?
Сегодня, 11 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 19 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». На этой неделе борьбу за заветное звание продолжают мамочки из Днепра. На третий день конкурентки отправятся в гости к маме-певице Ксении, которая сгорает на работе, чтобы обеспечить будущее своему сыну. Но есть ли у нее время на то, чтобы просто побыть с ребенком? И что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев?
Ксения – певица и преподаватель вокала. Вместе с супругом она воспитывает четырехлетнего сына Леву. С ребенком много времени проводит бабушка, ведь Ксения уверена в качестве ее воспитания. Мама в это время зарабатывает на все самое лучшее для своего сына. Удается ли ей сохранить контакт с семьей вопреки плотной рабочей загрузке?
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В 19 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:
- Почему Ксения не хотела рожать ребенка и делала все, чтобы Лева не появился на свет?
- Как отреагируют участницы на то, что воспитанием Левы занимается бабушка?
- Почему Лева начинает истерику, если мама надевает концертное платье?
- Как участницы отреагируют на выступление Ксении?