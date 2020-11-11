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«Супермама» 2 сезон 19 выпуск от 11.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама-певица Ксения?

11.11.2020

Сегодня, 11 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 19 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». На этой неделе борьбу за заветное звание продолжают мамочки из Днепра. На третий день конкурентки отправятся в гости к маме-певице Ксении, которая сгорает на работе, чтобы обеспечить будущее своему сыну. Но есть ли у нее время на то, чтобы просто побыть с ребенком? И что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев

супермама

Ксения – певица и преподаватель вокала. Вместе с супругом она воспитывает четырехлетнего сына Леву. С ребенком много времени проводит бабушка, ведь Ксения уверена в качестве ее воспитания. Мама в это время зарабатывает на все самое лучшее для своего сына. Удается ли ей сохранить контакт с семьей вопреки плотной рабочей загрузке? 

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В 19 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Почему Ксения не хотела рожать ребенка и делала все, чтобы Лева не появился на свет?
  • Как отреагируют участницы на то, что воспитанием Левы занимается бабушка?
  • Почему Лева начинает истерику, если мама надевает концертное платье?
  • Как участницы отреагируют на выступление Ксении?

Video: «Супермама» 2 сезон 19 выпуск от 11.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама-певица Ксения?

Супермама 2 сезон 19 выпуск: Чем будет удивлять участниц мама-певица Ксения? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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