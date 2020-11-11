Сегодня, 11 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 19 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». На этой неделе борьбу за заветное звание продолжают мамочки из Днепра. На третий день конкурентки отправятся в гости к маме-певице Ксении, которая сгорает на работе, чтобы обеспечить будущее своему сыну. Но есть ли у нее время на то, чтобы просто побыть с ребенком? И что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Ксения – певица и преподаватель вокала. Вместе с супругом она воспитывает четырехлетнего сына Леву. С ребенком много времени проводит бабушка, ведь Ксения уверена в качестве ее воспитания. Мама в это время зарабатывает на все самое лучшее для своего сына. Удается ли ей сохранить контакт с семьей вопреки плотной рабочей загрузке?

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В 19 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему Ксения не хотела рожать ребенка и делала все, чтобы Лева не появился на свет?

Как отреагируют участницы на то, что воспитанием Левы занимается бабушка?

Почему Лева начинает истерику, если мама надевает концертное платье?

Как участницы отреагируют на выступление Ксении?

Video: «Супермама» 2 сезон 19 выпуск от 11.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама-певица Ксения? Супермама 2 сезон 19 выпуск: Чем будет удивлять участниц мама-певица Ксения? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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