Сьогодні, 10 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 18 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Цього тижня боротьбу за заповітне звання продовжують матусі з Дніпра. І другою конкуренток уже готова прийняти ММА-мама Альона. Жінка не уявляє свого життя без спорту. До дисципліни та режиму вона привчає і свою 3-річну донечку. Та чи вистачає часу дівчинці на те, щоб бути просто дитиною? І що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології та ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Альона — чинна чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України з рукопашного бою. Її чоловік — також спортсмен. Разом пара виховує трирічну доньку Даринку. Дитина не відстає від спортивних батьків і з 8 місяців відвідує плавання. Також дівчинка займається змішаними єдиноборствами. Даша часто їздить на змагання з батьками і активно займається з ними. Та чи достатньо уваги в їхній сім’ї приділяється іншим аспектам виховання — уже готові з’ясувати суперниці Альони.

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У 18 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як поставляться учасниці до нежіночого виду спорту, яким займається Альона?

Що стало причиною такого нестандартного вибору захоплення Альоною?

Чому конкурентки різко розкритикують методи виховання ММА-мами?

Чи правда, що в минулому Альона не тільки була жертвою булінгу, а й перебувала в нездорових стосунках з ігроманом?

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