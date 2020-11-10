Сегодня, 10 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 18 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». На этой неделе борьбу за заветное звание продолжают мамочки из Днепра. И второй конкуренток уже готова принять ММА-мама Алена. Женщина не мыслит своей жизни без спорта. К дисциплине и режиму она приучает также свою 3-летнюю дочь. Но хватает ли времени малышке на то, чтобы быть просто ребенком? И что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Алена ― действующая чемпионка мира по смешанным единоборствам, чемпионка Европы, многократная чемпионка Украины по рукопашному бою. Ее супруг ― также спортсмен. Вместе пара воспитывает трехлетнюю дочку Дашеньку. Малышка не отстает от спортивных родителей и с 8 месяцев посещает плавание. Также девочка занимается смешанными единоборствами. Даша часто ездит на соревнования с родителями и активно занимается с ними. Но достаточно ли внимания уделяется в их семье другим аспектам воспитания ― уже готовы выяснить соперницы Алены.

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В 18 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как отнесутся участницы к неженскому виду спорта, которым занимается Алена?

Что стало причиной такого нестандартного выбора увлечения Аленой?

Почему конкурентки резко раскритикуют методы воспитания ММА-мамы?

Правда ли, что в прошлом Алена не только была жертвой буллинга, но и состояла в нездоровых отношениях с игроманом?

Video: «Супермама» 2 сезон 18 выпуск от 10.11.2020: Чем будет удивлять участниц ММА-мама Алена? Супермама 2 сезон 18 выпуск: Чем будет удивлять участниц ММА-мама Алена? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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