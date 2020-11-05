Сьогодні, 5 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермама: мама-трудоголік Злата, відчайдушна домогосподарка Юля, мама чемпіонів Марія чи мама без комплексів Оксана? Відповідь знайдете в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: мама-трудоголік, відчайдушна домогосподарка, мама чемпіонів і мама без комплексів — учасниці нового тижня

У перший день учасниці вирушили в гості до відчайдушної домогосподарці Юлі, яка проміняла зіркову кар’єру на сімейний затишок і повністю присвятила себе материнству. Жінка утримує дім в ідеальній чистоті і готує для своєї дочки і чоловіка тільки свіжі страви. Однак у розмові з учасниками Юля зізналася, що відчуває себе нещасною.

Другою гостей приймала мама-трудоголік Злата, яка цілодобово пропадає на робота, а все виховання переклала на плечі чоловіка. Учасниці не розділили такий підхід, адже вважають, що мама має бути присутня в житті дітей.

Невеликий шок чекав на учасниць у гостях у мами без комплексів Оксани. Жінка трохи запустила квартиру: в її домі — безлад. Але ще більше нерозуміння у конкуренток викликало незвичайне хобі Оксани — вона модель ню і часто бере свою дочку на оголені фотосесії.

Останньою гостей приймала мама чемпіонів Марія. Її старша дочка — 11-річна Христина — багаторазова чемпіонка світу зі спортивної гімнастики. Та й молодші сини, незважаючи на свій юний вік, вже завоювали медалі. Однак між дітьми є невелика конкуренція: хлопчики займаються спортом не тому, що їм подобається, а для того, щоб заробити також багато нагород, як у Христини.

Так хто ж з учасниць отримав заповітне звання супермама? У фіналі між матусями розгорівся невеликий скандал. Конкуренткам здалося, що Юля заради перемоги в шоу спеціально занижувала оцінки. До слова, між Юлею і Марією почалася серйозна суперечка. Але за підсумком найбільше балів набрала відчайдушна домогосподарка. Однак ситуацію міг змінити ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Але цього разу експерт із питань дитячої вікової психології бонусні бали залишив при собі і не дав їх жодній із мам. Таким чином звання супермами цього тдня отримала відчайдушна домогосподарка Юля.

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