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«Супермама» 2 сезон: кто победил в 16 выпуске от 05.11.2020

05.11.2020

Сегодня, 5 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-трудоголик Злата, отчаянная домохозяйка Юля, мама чемпионов Мария или мама без комплексов Оксана? Ответ найдете в материале. 

супермама

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В первый день участницы отправились в гости к отчаянной домохозяйке Юле, которая променяла звездную карьеру на семейный уют и полностью посвятила себя материнству. Женщина содержит дом в идеальной чистоте и готовит для своей дочери и мужа только свежие блюда. Однако в разговоре с участниками Юля призналась, что чувствует себя несчастной. 

Второй гостей принимала мама-трудоголик Злата, которая сутками пропадает на работе, а все воспитание переложила на плечи мужа. Участницы не разделили такой подход, ведь считают, что мама должна присутствовать в жизни детей. 

Небольшой шок ждал участниц в гостях у мамы без комплексов Оксаны. Женщина немного запустила квартиру: в ее доме — беспорядок. Но больше непонимания у конкуренток вызвало необычное хоби Оксаны — она модель ню и часто берет свою дочь на обнаженные фотосессии. 

Последней гостей принимала мама чемпионов Мария. Ее старшая дочь — 11-летняя Кристина — многократная чемпионка мира по спортивной гимнастике. Да и младшие сыновья, несмотря на свой юный возраст, уже завоевали медали. Однако между детьми есть небольшая конкуренция: мальчики занимаются спортом не потому, что им нравится, а для того, чтобы заработать также много наград, как у Кристины. 

супермама

Так кто же из участниц получил заветное звание супермамы? В финале между мамочками разгорелся небольшой скандал. Конкуренткам показалось, что Юля ради победы в шоу специально занижала оценки. К слову, между Юлей и Марией начался серьезный спор. Но по итогу больше всего баллов набрала отчаянная домохозяйка. Ситуацию мог изменить ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Но в этот раз эксперт по вопросам детской возрастной психологии бонусные баллы оставил при себе и не отметил ни одну из мам. Таким образом звание супермама на этой неделе получила отчаянная домохозяйка Юля. 

супермама

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