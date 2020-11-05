Сьогодні, 5 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 16 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати одна одну. І сьогодні вони вирушать у гості до останньої конкурентки — мами чемпіонів Марії, яка виховує своїх дітей справжніми переможцями. Але чи вистачає їм часу на відпочинок і особисте життя? І що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Марія завжди пунктуальна і впевнена в собі. Ще б пак, адже вона виховує трьох чемпіонів: 11-річна дочка — багаторазова чемпіонка з художньої гімнастики, 9-річний син — триразовий чемпіон Києва з тхеквондо, а молодший 4-річний син уже здобув першу медаль зі спортивної гімнастики. Проте чи вистачає дітям у щільному графіку тренувань часу для спілкування з батьками та друзями? А також уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу!

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У 16 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому учасниці будуть шоковані будинком, у якому живе Марія?

Кому з матусь здасться, що Марія занадто сувора до своїх дітей?

Чому у старшої доньки мами чемпіонів немає друзів?

Чи є проблеми з вагою у старшої дочки Марії?

Яка історія з особистого життя Марії шокує конкуренток?

Video: «Супермама» 2 сезон 16 випуск від 05.11.2020: Життя в спартанських умовах — як ростуть діти мами чемпіонів Марії? Супермама 2 сезон 16 випуск: Життя в спартанських умовах - як ростуть діти мами чемпіонів Марії? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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