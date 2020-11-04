Сьогодні, 4 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 15 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць з різними поглядами на виховання продовжує боротьбу за звання найкращої. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами без комплексів Оксани. Жінка часто проводить фотосесії в стилі ню і дозволяє собі ходити оголеною по квартирі в присутності дітей. Та чи нормально це? Подробиці читайте в матеріалі.

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Оксана з чоловіком виховують трьох дітей. Старшій дівчинці десять років, двійнятам, синові й дочці, по два з половиною. Мама вважає себе дівчиною без комплексів, працює моделлю в стилі ню. Крім того, вдома Оксана теж звикла ходити оголеною. Героїня переконана, що це природно і не є проблемою, в тому числі і для дітей. Чоловік Оксани — моряк, тому в той час, коли він у рейсі, жінка замінює своїм дітям і маму, і тата. Оксана практично нічого не забороняє своїм дітям і говорить з ними на будь-які теми. Ну, а що скажуть про це учасниці?

З порогу конкурентки пішли перевіряти, яка ж Оксана господиня. Матусі були просто ошелешені станом кухні: бруд, жир, пил — ось що вони побачили. Однак на зауваження учасниць Оксана не реагувала. Вона вважає, що чистота ніяк не впливає на щастя в родині і для неї головне — проводити час із дітьми.

Не менше запитань виникало в конкуренток і щодо виховання дітей. Відчайдушна домогосподарка вирішила перевірити розвиток двійнят. А мама чемпіонів і мама-трудоголік — поспілкуватися зі старшою донькою. Марія зауважила, що Аріна має неохайний вигляд. До того ж жінка почала критикувати зовнішність дівчинки в її присутності. Після цих слів Аріша заплакала.

Щоб відвернути учасниць від теми виховання, Оксана вирішила показати їм свої фото в стилі ню. Проте конкурентки не схвалили такого захоплення. Їм здалося, що це інтимні речі, які не можна виставляти на загальний огляд. Ба більше, матусі були обурені тим фактом, що старша донька Оксани часто присутня на таких фотосесіях. До того ж фото в електронному варіанті зберігаються у вільному доступі. На думку учасниць, це неприпустимо. І щоб довести свою правоту, матусі вирішили поцікавитися, як до цього ставиться старша донька Оксани. Дівчинка відповіла, що вона не бачить нічого поганого в таких фото, але не хотіла б, щоб про таке хобі мами знали її однокласники.

Після побаченого учасниці вирушили в спальню до Оксани. Там господиня розповіла деякі подробиці про інтимне життя з чоловіком. Конкуренток такі подробиці шокували.

Ну, а що скаже мамі без комплексів під час особистої зустрічі ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 15 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 15 випуск: Оголені фото і секс-костюми — у яких умовах ростуть діти мами без комплексів Оксани? Супермама 2 сезон 15 випуск: Оголені фото і секс-костюми - в яких умовах ростуть діти мами без комплексів Оксани? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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