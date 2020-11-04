«Супермама» 2 сезон 15 выпуск: Обнаженные фото и секс-костюмы — в каких условиях растут дети мамы без комплексов Оксаны?

Сегодня, 4 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 15 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка участниц с разными взглядами на воспитание продолжает борьбу за звание лучшей. И сегодня конкурентки отправились в гости к маме без комплексов Оксане. Женщина часто проводит фотосессии в стиле ню и позволяет себе ходить голой по квартире в присутствии детей. Но правильное ли это решение? Подробности читайте в материале.

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Оксана с супругом воспитывают троих детей. Старшей девочке десять лет, двойняшкам, сыну и дочери, по два с половиной. Мама считает себя девушкой без комплексов, работает моделью в стиле ню. Кроме того, дома Оксана тоже привыкла ходить обнаженной. Героиня убеждена, что это естественно и не является проблемой, в том числе и для детей. Муж Оксаны — моряк, поэтому в то время, когда он в рейсе, женщина заменяет своим детям и маму, и папу. Оксана практически ничего не запрещает своим детям и говорит с ними на любые темы. Ну, а что скажут по этому поводу участницы?

С порога конкурентки пошли проверять, какая же Оксана хозяйка. Мамочки были просто шокированы состоянием кухни: грязь, жир, пыль — вот что они увидели. Однако на замечания участниц Оксана не реагировала. Она считает, что чистота никак не влияет на счастье в семье и самое главное — проводить время с детьми.

Не меньше вопросов возникало у конкуренток и по поводу воспитания детей. Отчаянная домохозяйка решила проверить развитие двойняшек, а мама чемпионов и мама-трудоголик — пообщаться со старшей дочерью. Мария высказала мнение о том, что Арина выглядит очень неряшливо. К тому же женщина начала критиковать внешность девочки в ее присутствии. После этих слов малышка расплакалась.

Чтобы отвлечь участниц от темы воспитания, Оксана решила показать им свои фото в стиле ню. Однако конкурентки не одобрили такое увлечение. Им показалось, что это интимные вещи, которые нельзя выставлять на всеобщее обозрение. Более того, мамочки были возмущены тем фактом, что старшая дочь Оксаны часто присутствует на подобных фотосессиях. К тому же, фото в электронном варианте хранятся в свободном доступе. По мнению участниц, это недопустимо. И чтобы доказать свою правоту, мамочки решили поинтересоваться, как к этому относится старшая дочь Оксаны. Девочка ответила, что она не видит ничего плохого в таких фото, но не хотела бы, чтобы о подобном хобби мамы знали ее одноклассники.

После увиденного участницы отправились в спальню к Оксане. Там хозяйка дома рассказала о некоторых подробностях интимной жизни с мужем. Конкуренток такие откровения повергли в шок.

Ну, а что скажет маме без комплексов во время личной встречи ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 15 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 15 выпуск: Обнаженные фото и секс-костюмы — в каких условиях растут дети мамы без комплексов Оксаны? Супермама 2 сезон 15 выпуск: Обнаженные фото и секс-костюмы — в каких условиях растут дети мамы без комплексов Оксаны? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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