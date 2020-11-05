Сегодня, 5 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 16 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать друг друга. И сегодня они отправятся в гости к последней конкурентке — маме чемпионов Марии, которая воспитывает своих детей настоящими победителями. Но хватает ли им времени на отдых и личную жизнь? И что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Мария всегда пунктуальна и уверена в себе. Еще бы, ведь она воспитывает троих чемпионов: 11-летняя дочь – многократная чемпионка по художественной гимнастике, 9-летний сын – трехкратный чемпион Киева по тхэквондо, а младший 4-летний сын уже получил первую медаль по спортивной гимнастике. Хватает ли детям в плотном графике тренировок времени для общения с родителями и друзьями? А также уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» на этот раз!

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В 16 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницы будут шокированы домом, в котором живет Мария?

Кому из мамочек покажется, что Мария слишком строга к своим детям?

Почему у старшей дочери мамы чемпионов нет друзей?

Есть ли проблемы с весом у старшей дочери Марии?

Какая история из личной жизни Марии шокирует конкуренток?

Video: «Супермама» 2 сезон 16 выпуск от 05.11.2020: Жизнь в спартанских условиях — как растут дети мамы чемпионов Марии? Супермама 2 сезон 16 выпуск: Жизнь в спартанских условиях — как растут дети мамы чемпионов Марии? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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