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«Супермама» 2 сезон 16 выпуск от 05.11.2020: Жизнь в спартанских условиях — как растут дети мамы чемпионов Марии?

05.11.2020

Сегодня, 5 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 16 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать друг друга. И сегодня они отправятся в гости к последней конкурентке — маме чемпионов Марии, которая воспитывает своих детей настоящими победителями. Но хватает ли им времени на отдых и личную жизнь? И что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

супермама

Мария всегда пунктуальна и уверена в себе. Еще бы, ведь она воспитывает троих чемпионов: 11-летняя дочь – многократная чемпионка по художественной гимнастике, 9-летний сын – трехкратный чемпион Киева по тхэквондо, а младший 4-летний сын уже получил первую медаль по спортивной гимнастике. Хватает ли детям в плотном графике тренировок времени для общения с родителями и друзьями? А также уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» на этот раз!

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В 16 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Почему участницы будут шокированы домом, в котором живет Мария?
  • Кому из мамочек покажется, что Мария слишком строга к своим детям?
  • Почему у старшей дочери мамы чемпионов нет друзей?
  • Есть ли проблемы с весом у старшей дочери Марии?
  • Какая история из личной жизни Марии шокирует конкуренток?

Video: «Супермама» 2 сезон 16 выпуск от 05.11.2020: Жизнь в спартанских условиях — как растут дети мамы чемпионов Марии?

Супермама 2 сезон 16 выпуск: Жизнь в спартанских условиях — как растут дети мамы чемпионов Марии? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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