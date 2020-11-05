Сьогодні, 5 листопада, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка учасниць із різними поглядами на виховання продовжує боротьбу за звання найкращої. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами чемпіонів Марії, діти якої вже завоювали свої золоті медалі на різних спортивних змаганнях. Та чи мають вони час на те, щоб щасливо проживати своє дитинство? Подробиці читайте в матеріалі.

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Марія завжди пунктуальна і впевнена в собі. Ще б пак, адже вона виховує трьох чемпіонів: 11-річна дочка Христина — багаторазова чемпіонка з художньої гімнастики, 9-річний син Йордан — триразовий чемпіон Києва з тхеквондо, а молодший 4-річний Тигран уже здобув першу медаль зі спортивної гімнастики. Проте чи вистачає дітям у щільному графіку тренувань часу для спілкування з батьками та друзями? У цьому вирішили розібратися учасниці, які вже стукають у двері до мами чемпіонів.

І з самого порогу конкурентки здивувалися тому, в яких умовах живе Марія: в її арсеналі 5 авто, екологічно чистий басейн, власна свердловина, сад і город. Вести господарство їй допомагають садівник, дві хатні робітниці та два водії. Як зізналася мама чемпіонів, у всіх її найманих працівників є вища освіта. Так, наприклад, одна з хатніх помічниць у минулому працювала вчителькою, а друга вільно володіє англійською мовою. Також Марія не забула розповісти про те, як їй вдалося досягти такого фінансового благополуччя. Однак не всі учасниці повірили її словам: наприклад, відчайдушна домогосподарка Юля засумнівалася в щирості конкурентки.

Щоб перевести тему, мама чемпіонів вирішила познайомити учасниць зі своїми дітьми — Христиною, Йорданом і Тиграном. До слова, Марія нещодавно почала називати свого сина Джорданом, адже так їй порадив нумеролог.

Учасницям було дуже цікаво поспілкуватися зі старшою дочкою Марії — Христиною. Дівчинка — багаторазова чемпіонка світу з художньої гімнастики. У свої роки вона заробила понад 300 медалей і нагород. Однак такі успіхи далися дівчинці непросто. Так, Христина постійно контролює свою вагу: щодня зважується і, якщо в неї з’являється пару сотень зайвих грамів, сідає на дієту. Як зізналася дівчинка, у неї бувають такі дні, коли вона може дозволити собі їсти тільки огірки. За зросту 150 сантиметрів вага Христини становить усього 30 кілограмів. Учасницям здалося, що таке життя не зовсім підходить для дівчинки, адже через щоденні тренування в неї немає часу на спілкування з однолітками. До слова, як зізналася сама Христина, у неї немає друзів.

А ось у розмові з другим сином Марії — Йорданом — Злата з’ясувала, що хлопчик трохи соромиться, адже в нього не так багато медалей, як у його старшої сестри. До слова, бажання заробити багато медалей виявив і наймолодший син Марії — 4-річний Тигран…

Учасниці зробили невелике зауваження щодо цього, однак Мерія не вбачає в такому прагненні проблеми і хоче, щоб усі її діти стали чемпіонами.

Ну, а що з цього приводу скаже мамі чемпіонів ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 16 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 16 випуск: Материнська любов за медалі, або Як стати найкращим у сім’ї чемпіонів Супермама 2 сезон 16 випуск: Материнська любов за медалі, або Як стати кращим в сім'ї чемпіонів. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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