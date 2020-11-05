«Супермама» 2 сезон 16 выпуск: Материнская любовь за медали, или Как стать лучшим в семье чемпионов

Сегодня, 5 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка участниц с разными взглядами на воспитание продолжает борьбу за звание лучшей. И конкурентки отправились в гости к маме чемпионов Марии, дети которой уже завоевали свои золотые медали на различных спортивных соревнованиях. Но есть ли у них время на то, чтобы счастливо проживать свое детство?

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Мария всегда пунктуальна и уверена в себе. Еще бы, ведь она воспитывает троих чемпионов: 11-летняя дочь Кристина – многократная чемпионка по художественной гимнастике, 9-летний сын Иордан – трехкратный чемпион Киева по тхэквондо, а младший 4-летний Тигран уже получил первую медаль по спортивной гимнастике. Хватает ли детям в плотном графике тренировок времени для общения с родителями и друзьями? В этом решили разобраться участницы, которые уже стучат в дверь к маме чемпионов.

И с самого порога конкурентки удивились тому, в каких условиях живет Мария: в ее арсенале 5 машин, экологически чистый бассейн, собственная скважина, сад и огород. Ей помогают садовник, две домработницы и два водителя. Как призналась мама чемпионов, у всех ее наемных работников есть высшее образование. Так, например, одна из помощниц по дому в прошлом работала учителем, а вторая свободно владеет английским языком. Также Мария не забыла рассказать о том, как ей удалось достичь такого финансового благополучия. Однако не все участницы поверили ее словам: например, отчаянная домохозяйка Юля засомневалась в искренности конкурентки.

Чтобы перевести тему, мама чемпионов решила познакомить участниц со своими детьми — Кристиной, Иорданом и Тиграном. К слову, Мария с недавних пор начала называть своего сына Джордан, ведь так ей посоветовал нумеролог.

Участницам было очень интересно пообщаться со старшей дочерью Марии — Кристиной. Девочка — многократная чемпионка мира по художественной гимнастике. В свои юные годы она заработала более 300 медалей и наград. Однако такие успехи дались ей непросто. Так, Кристина постоянно контролирует свой вес: ежедневно взвешивается и, если у нее появляется пару сотен лишних грамм, садится на диету. Как призналась девочка, у нее бывают такие дни, когда она может позволить себе съесть только огурцы. При росте 150 сантиметров вес Кристины составляет всего 30 килограмм. Участницам показалось, что такая жизнь не совсем подходит для девочки, ведь из-за ежедневных тренировок у нее нет времени на общение со сверстниками. К слову, как призналась сама Кристина, у нее нет друзей.

А вот в разговоре со вторым сыном Марии — Иорданом — Злата выяснила, что мальчик немного стесняется, ведь у него не так много медалей, как у его старшей сестры. К слову, желание заработать много медалей изъявил и самый младший сын Марии — 4-летний Тигран…

Участницы сделали небольшое замечание в связи с этим, однако Мария не видит в таком стремлении проблемы и хочет, чтобы все ее дети стали чемпионами.

Ну, а что по этому поводу скажет маме чемпионов ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 16 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 16 выпуск: Материнская любовь за медали, или Как стать лучшим в семье чемпионов Супермама 2 сезон 16 выпуск:Материнская любовь за медали, или Как стать лучшим в семье чемпионов. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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