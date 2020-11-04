Сьогодні, 4 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 15 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати одна одну. І сьогодні вони вирушать у гості до Оксани, яка виховує трьох дітей і вважає себе дівчиною без комплексів, оскільки часто фотографується в стилі ню. Та чи не заважає таке відверте хобі материнству? І як оцінить такий підхід експерт з питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Ксенія з чоловіком виховують трьох дітей. Старшій дівчинці десять років, двійнятам — синові й доньці — по два з половиною. Мама вважає себе дівчиною без комплексів, адже працює моделлю в стилі ню. Крім того, вдома Ксенія теж звикла ходити без одягу. Героїня переконана, що це природно і не є проблемою, в тому числі й для дітей. Чи погодиться з такою думкою експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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У 15 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Хто з учасниць звинуватить Оксану в неохайності?

Як конкурентки відреагують на незвичайне хобі мами без комплексів?

Хто і чому доведе старшу дочку Оксани до сліз?

Як реагують діти на оголені фото своєї мами в інтернеті?

Якими інтимними подробицями з життя поділиться з учасницями мама без комплексів Оксана?

Video: «Супермама» 2 сезон 15 випуск від 04.11.2020: Як виховує своїх дітей мама без комплексів Оксана Супермама 2 сезон 15 випуск: Як виховує своїх дітей мама без комплексів Оксана? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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