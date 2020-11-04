Сегодня, 4 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 15 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать друг друга. И сегодня они отправятся в гости к Оксане, которая воспитывает троих детей и считает себя девушкой без комплексов, так как часто фотографируется в стиле ню. Не мешает ли такое откровенное хобби материнству? И как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Ксения с супругом воспитывают троих детей. Старшей девочке десять лет, двойняшкам — сыну и дочери — по два с половиной. Мама считает себя девушкой без комплексов, работает моделью в стиле ню. Кроме того, дома Ксения тоже привыкла ходить обнаженной. Героиня убеждена, что это естественно и не является проблемой, в том числе и для детей. Согласится ли с таким мнением эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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В 15 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Кто из участниц обвинит Оксану в неряшливости?

Как конкурентки отреагируют на необычное хобби мамы без комплексов?

Кто и почему доведет старшую дочь Оксаны до слез?

Как реагируют дети на обнаженные фото мамы в интернете?

Какими интимными подробностями из своей жизни поделится с участницами мама без комплексов Оксана?

Video: «Супермама» 2 сезон 15 выпуск от 04.11.2020: Как воспитывает своих детей мама без комплексов Оксана Супермама 2 сезон 15 выпуск: Как воспитывает своих детей мама без комплексов Оксана? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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