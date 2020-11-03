Сьогодні, 3 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 14 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати одна одну. І сьогодні вони вирушать у гості до мами-трудоголіка Злати, яка переклала виховання дітей на чоловіка. Та як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці ― в матеріалі.

Злата виховує двох діток: донечці Віці два роки, синові Сашкові — чотири. У їхній родині «вполювати мамонта» — завдання мами. Злата 24/7 займається бізнесом, працює в соціальних мережах. Батько в цей час сидить із дітьми. Мама впевнена, що, незважаючи на високу зайнятість, вона досить близька з сином і донькою, але чи так це? І чи справляється батько з вихованням дітей?

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У 14 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому учасницям здалося, що тато не справляється з вихованням дітей?

Хто з конкуренток звинуватить чоловіка Злати в недбалому ставленні до безпеки дітей?

Чи правда, що Злата відкуповується від власних дітей?

Які огріхи в харчуванні сім’ї мами-трудоголіка виявлять Юля і Марія?

Video: «Супермама» 2 сезон 14 випуск від 03.11.2020: Чим дивуватиме учасниць мама-трудоголік Злата? Супермама 2 сезон 14 випуск: Чим дивуватиме учасниць мама-трудоголік Злата? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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