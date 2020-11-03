Сегодня, 3 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 14 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать друг друга. И сегодня они отправятся в гости к маме-трудоголику Злате, которая переложила воспитание детей на мужа. Но как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Злата воспитывает двоих деток: доченьке Вике два года, сыну Саше – четыре. В их семье «добыча мамонта» – задача мамы. Злата 24/7 занимается бизнесом, работает в социальных сетях. Отец в это время находится с детьми. Мама уверена, что, несмотря на высокую занятость, она достаточно близка с сыном и дочерью, но так ли это? И справляется ли отец с воспитанием детей?

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В 14 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницам показалось, что папа не справляется с воспитанием детей?

Кто из конкуренток обвинит мужа Златы в халатном отношении к безопасности детей?

Правда ли, что Злата откупается от собственных детей?

Какие огрехи в питании семьи мамы-трудоголика обнаружат Юля и Мария?

Video: «Супермама» 2 сезон 14 выпуск от 03.11.2020: Чем будет удивлять участниц мама-трудоголик Злата? Супермама 2 сезон 14 выпуск: Чем будет удивлять участниц мама-трудоголик Злата? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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