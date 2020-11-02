Сьогодні, 2 листопада, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 13 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Починається новий тиждень, і нові учасниці схрестять свої мечі за право вважатися найкращою! За заповітне звання битимуться: мама-трудоголік Злата, відчайдушна домогосподарка Юля, мама чемпіонів Марія і мама без комплексів Оксана. І першою гостей прийматиме ідеальна Юля, яка намагається у всьому бути найкращою. Та чи щаслива вона? Як оцінить її методи виховання експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: мама-трудоголік, відчайдушна домогосподарка, мама чемпіонів і мама без комплексів — учасниці нового тижня

Чотири матусі з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Учасниці сходять одна до одної в гості, вивчать методи виховання в сім’ї, а потім оцінять кожну зі своїх конкуренток у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі свою оцінку поставить і ведучий програми Дмитро Карпачов. Цього тижня змагаються: мама-трудоголік Злата, відчайдушна домогосподарка Юля, мама чемпіонів Марія і мама без комплексів Оксана.

Першою в гості запрошує Юлія Шолудько — учасниця 5-го сезону проєкту «МастерШеф». Незважаючи на успішну кар’єру, Юля вирішила віддати всю себе сім’ї. Разом із чоловіком вона виховує донечку Лізу. Дівчинці рік і дев’ять місяців. Мама багато часу приділяє її розвитку і спілкуванню з нею. Проте чи все так ідеально в їхньому домі — з’ясують суперниці.

У 13 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці оцінять кулінарні здібності Юлі?

Чи правда, що Юля зациклена на зовнішності і хоче показати своє ідеальне життя в соцмережах?

Скільки заробляє відчайдушна домогосподарка на своєму блозі?

Чому під час розповіді про свою родину Юля плакала?

Video: «Супермама» 2 сезон 13 випуск від 02.11.2020: Як насправді виглядє ідеальний світ відчайдушної домогосподарки Юлі? Супермама 2 сезон 13 випуск: Як насправді виглядає ідеальний світ відчайдушної домогосподарки Юлі? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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