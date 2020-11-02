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«Супермама» 2 сезон 13 выпуск от 02.11.2020: Как на самом деле выглядит идеальный мир отчаянной домохозяйки Юли?

02.11.2020

Сегодня, 2 ноября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Начинается новая неделя, и новые участницы скрестят свои мечи за право считаться лучшей! За заветное звание будут сражаться: мама-трудоголик Злата, отчаянная домохозяйка Юля, мама чемпионов Мария и мама без комплексов Оксана. И первой гостей будет принимать идеальная Юля, которая старается во всем быть лучшей. Но счастлива ли она? Как оценит ее методы воспитания эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

Супермама

Четыре мамочки с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. На этой неделе сражаются: мама-трудоголик Злата, отчаянная домохозяйка Юля, мама чемпионов Мария и мама без комплексов Оксана.

Первой в гости приглашает Юлия Шолудько – участница 5-го сезона проекта «МастерШеф». Несмотря на успешную карьеру, Юля решила отдать всю себя семье. Вместе с супругом она воспитывает дочь Лизу. Девочке год и девять месяцев. Мама много времени уделяет её развитию и общению с ней. Так ли все идеально в их доме – выяснят соперницы.

Супермама

В 13 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Как участницы оценят кулинарные способности Юли?
  • Правда ли, что Юля зациклена на внешности и хочет показать свою идеальную жизнь в соцсетях?
  • Сколько зарабатывает отчаянная домохозяйка на своем блоге?
  • Почему во время рассказа о своей семье Юля плакала?

 

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