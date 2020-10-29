Сьогодні, 29 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 12 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили в гості до останньої з конкуренток ― мами-командирки Марго, яка виховує свою дочку в строгості. Та чи не перегинає вона палицю? І до яких наслідків це може призвести в майбутньому? Подробиці читайте в матеріалі.

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Марго з чоловіком виховують дочку Амелію. Дівчинці всього рік і чотири місяці, але вона вже чітко розуміє слова «ні» і «не можна». Жінка зізнається, що її суворість проявляється і в голосі, і в погляді, і в діях. Щодня мінімум 2 години вона приділяє розвитку дитини. Крім цього Марго веде блог в Instagram, організовує свята і створює фудбукети.

Проте чи так добре вихована маленька Амелія? У цьому вирішили переконатися суперниці, які вже вирушили в гості до Марго. Мама-командирка зустріла конкуренток у бадьорому настрої. Вона запросила гостей до хати, де розповіла про те, як виховує свою дочку, а також про методику, яку використовує під час навчання. Однак не всі учасниці розділили погляди мами-командирки стосовно виховання. Так, Даші здалося, що Марго занадто сувора до своєї доні. Амелія ще дуже маленька, щоб розуміти і виконувати всі ті інструкції, які їй видає Марго. Крім того, учасниць обурив тон, з яким жінка звертається до дитини. Їм здалося, що це занадто.

Після бесіди господиня будинку провела невелику екскурсію своїми володіннями. Однак, як потім з’ясувалося, будинок, у якому живе Марго з дочкою, але вже без чоловіка, належить її батькам. Як зізналася мама-командирка, вони з чоловіком уже місяць живуть нарізно. Причиною розбрату стало недостатнє фінансове забезпечення з боку батька Амелії. Марго вважає, що чоловік повинен заробляти гроші, а от її чоловіку для щастя потрібно всього 10 тисяч гривень на місяць. Під час вечері подружжя серйозно посварилося. Пару не збентежила присутність ні гостей, ні власної дочки.

А що порадить мамі-командирці ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 12 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 12 випуск: У яких жорстких умовах Марго виховує свою маленьку дочку? Супермама 2 сезон 12 випуск: В яких жорстких умовах Марго виховує свою маленьку дочку? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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